Affaire Delphine Jubillar : son mari Cédric va-t-il être maintenu en détention ? Réponse ce lundi

Cédric Jubillar va-t-il rester à la prison de Seysses (Haute-Garonne) six mois de plus ? Ou, alors, la justice va-t-il le libérer ? Ces deux questions vont trouver une réponse ce lundi 13 juin, alors que le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse doit rendre sa décision quant à la prolongation ou non de la détention provisoire du peintre plaquiste, après une audience jeudi 9 juin.

Considéré comme le principal suspect, Cédric Jubillar clame son innocence depuis sa mise en examen, en juin 2021. "Le mandat de dépôt, d'une durée d'un an, arrive à échéance dans quelques jours. Cédric Jubillar est innocent, la détention est injustifiée et on va le répéter devant le JLD, jusqu'à ce qu'on soit entendus", avait expliqué aux journalistes de TF1/LCI, Me Alary, l'un des trois avocats du suspect. "Aujourd'hui, on ne demande pas aux juges de nous dire si Cédric Jubillar est coupable ou innocent", avait affirmé Alexandre Martin avant l'audience, un autre conseil de Cédric Jubillar.