Affaire Jubillar : qui a déclenché le téléphone de l'infirmière la nuit de sa disparition ?

Les nouvelles expertises sur le téléphone de Delphine Jubillar ordonnées il y a quelques jours par les juges d'instruction ont porté leurs fruits. Une source proche de l'enquête le confirmait à TF1info mercredi. En effet, le mobile Huawei P30 Pro de la jeune infirmière s'est activé à plusieurs reprises dans la nuit de sa disparition, entre le 15 et le 16 décembre 2020 : à 0h07, à 0h09; à 1h33, et à 6h52. La caméra et 'application Whatsapp auraient notamment été activés.

"L'expertise rendue mercredi ne permet pas de dire si les déclenchements du téléphone sont dus à des notifications reçues sur l'appareil -appels ou messages- ou à une utilisation du téléphone. Une contre-expertise est en cours", fait savoir la source à notre rédaction.