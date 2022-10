Affaire Delphine Jubillar : une reconstitution de la nuit de sa disparition aura lieu en novembre

"Nous sommes satisfaits qu'elle ait été ordonnée. La reconstitution est capitale dans ce dossier", a réagi Jean-Baptiste Alary, un des avocats de Cédric Jubillar.

"Cela fait un an et demi qu'il est en détention, et l'accusation est incapable de nous livrer une thèse. Qu'ils nous expliquent, demande Me Alary. Expliquez-nous ce contre quoi on doit se défendre ! Un coup de couteau ? Un étranglement ? Une baffe ?"

Mis en examen pour le meurtre de sa femme en juin 2021, six mois après la disparition de Delphine Jubillar, ce peintre-plaquiste de 35 ans est en détention depuis le 18 juin 2021, mais a toujours clamé son innocence devant la justice.