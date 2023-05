Affaire des écoutes : après sa condamnation en appel, quelles suites pour Nicolas Sarkozy ?

Il a quitté la salle d'audience vers 9h45 sans dire un mot. Ce mercredi matin, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a été condamné par la cour d'appel de Paris à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, une sanction inédite pour un ancien président. La justice l'a déclaré coupable de corruption active sur magistrat et de trafic d'influence active sur personne dépositaire de l'autorité publique. Son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés aux mêmes peines.

La cour d'appel a en outre prononcé une interdiction des droits civiques de trois ans pour Nicolas Sarkozy, ce qui le rend inéligible, ainsi qu'une interdiction d'exercer de trois ans pour Me Herzog.

LCI-TF1 détaille ce qu'il peut se passer à présent pour l'ancien Président.