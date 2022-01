Affaire des "écoutes" : le procès en appel de Nicolas Sarkozy se tiendra du 28 novembre au 14 décembre

L'ancien pensionnaire de l'Élysée est fixé. Le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite des "écoutes" se tiendra du 28 novembre au 14 décembre 2022, a annoncé lundi la cour d'appel de Paris. L'avocat de l'ex-président de la République, Thierry Herzog, et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert sont également convoqués à ces dates. L'audience se déroulera sur neuf journées entières ou demi-journées, les 28, 29 et 30 novembre, ainsi que les 5, 6, 7, 12, 13 et 14 décembre.