Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy condamné en appel à un an de prison ferme

Il est arrivé peu avant 9 heures dans l'enceinte du palais de justice de Paris sur l'île de la Cité. Deux ans après une condamnation sans précédent pour un ancien chef de l'État, la cour d'appel de Paris s'est prononcée ce mercredi matin dans l'affaire des écoutes aussi connue comme l'affaire "Bismuth", sur le sort de Nicolas Sarkozy, de son avocat historique et d'un ancien haut magistrat Gilbert Azibert.

L'ex-président de la République, aujourd'hui âgé de 68 ans, a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an ferme. Il a été déclaré coupable de corruption active et trafic d'influence. La partie ferme sera aménagée sous bracelet électronique à domicile. NIcolas Sarkozy a quitté la salle d'audience vers 9h45 sans dire un mot. Son avocate, Jacqueline Laffont, avait dénoncé, quelques minutes avant, une décision "stupéfiante" et "critiquable en droit", et annoncé le pourvoi en cassation de son client.

Son avocat historique Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert ont été également reconnus coupables d'avoir noué un "pacte de corruption" avec Nicolas Sarkozy en 2014 et condamnés à la même peine.

La cour d'appel a en outre prononcé une interdiction des droits civiques de trois ans pour M. Sarkozy, ce qui le rend inéligible, ainsi qu'une interdiction d'exercer de trois ans pour Me Herzog.