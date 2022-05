Affaire des piqûres en discothèque : "Pour le moment, rien ne confirme des injections de produit"

Les personnes ont-elles ressenti tout de suite l'effet de la piqûre ?

Il y a tous les cas possibles. Il y a ceux qui constatent immédiatement et donc qui vont faire constater à l'hôpital ou chez un médecin ou autre. Il y a ceux qui sentent quelque chose, qui ne s'en inquiètent pas et qui, après un temps significatif, découvrent une marque sur leur corps. Et puis enfin, il y a ceux qui n'ont rien senti, plus rares dans mon secteur, et qui ont découvert une trace plus tard.

Comment se présentent les traces de piqûres qui ont été constatées ?

En général, on peut voir la piqûre, une trace rouge, et, quelques fois, un hématome.

Si les piqûres laissent parfois des traces, semblables à celles que peuvent laisser certains vaccins, il est étonnant qu'aucune trace de produits n'apparaisse dans les résultats des analyses…

À ce stade des investigations, on ne peut pas être aussi catégorique. Selon les médecins, on ne peut pas radicalement exclure qu'une piqûre simple, comme une épingle à nourrice par exemple, ait pu provoquer de telles réactions. Les procureurs ont ouvert des enquêtes, selon les cas, soit en "violences volontaires", soit en "administration de substances nuisibles", soit les deux. Ils ont ordonné des auditions et des vérifications médicales. Mais c'est vrai que pour le moment, nous n'avons rien qui confirme objectivement des injections. Ni chez nous, ni dans aucun autre ressort.

Y a-t-il eu des interpellations ?

Non. Aucune pour le moment. Certaines personnes ont signalé l'événement à leurs amis au moment des faits, ou aux gérants des discothèques par exemple. D'autres ont été directement à l'hôpital. Mais aucun des auteurs présumés n'a été pris en flagrant délit ou interpellé.

Vous n'avez donc à ce stade aucune thèse privilégiée…

Non. Sur le plan médical, je n'ai pas de compétences mais sur le plan judiciaire, je n'exclus rien. Et les procureurs de la République n'excluent rien. Ça peut être ou injection d'un produit totalement inconnu qui disparaît tout de suite, ou des piqûres avec un accessoire qui n'injecte rien mais qui provoque des réactions liées au stress… Tout est possible.