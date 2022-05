Des dizaines de cas, aucune arrestation... les zones d'ombre de l'affaire des piqûres en discothèques

Dans cette affaire, les modes opératoires diffèrent. D'après une source policière à l'AFP, certaines de ces agressions à la piqûre pouvaient s'accompagner d'agressions sexuelles alors que d'autres non.

"Sept à Huit" a recueilli le témoignage de plusieurs victimes, dont Clara, 21 ans, violée après l'une de ces piqûres. Le 28 novembre dernier, la jeune femme rentre seule à son domicile quand elle croise un homme. "Quand je suis passée devant lui, il m'a attrapé le bras et m'a retenu brutalement avant de me piquer. Je n’ai pas eu le temps de réagir. Ensuite, j’ai vu qu’il mettait une seringue dans sa poche. J’ai commencé à avoir chaud et le regard qui devient trouble. Je n’avais plus aucune force. Il a commencé à me caresser, à me toucher la poitrine et à m’étrangler. Ensuite, c'est le trou noir complet", raconte la jeune femme, dont les analyses sanguines sont revenues sans révéler de traces de produit toxique.

Jusqu'à présent, aucun suspect n’a été interpellé en France pour ces mystérieuses piqûres.