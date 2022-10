Soupçons de financement libyen de la campagne de Sarkozy : les investigations sont terminées

Près d’une décennie après le début des investigations, les juges d'instruction ont terminé leur enquête sur les soupçons de financement libyen concernant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy 2007, dans laquelle il est poursuivi avec douze autres personnes. Tout laisse penser que la perspective d’un nouveau procès se profile pour l’ancien président de la République.

Le parquet national financier (PNF) a déclaré que les deux magistrats chargés de cette information judiciaire, ouverte depuis avril 2013, ont annoncé avoir bouclé leur dossier ce vendredi 21 octobre. Désormais, les treize personnes qui ont été mises en cause et les parties civiles peuvent soumettre leurs observations aux deux magistrats. Ensuite, le PNF prendra ses réquisitions, avant que les juges d'instruction ordonnent ou non un procès devant le tribunal correctionnel de Paris.