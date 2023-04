Polémique autour du fonds Marianne : Schiappa dénonce des "calomnies" et envisage de porter plainte

Marlène Schiappa a notamment évoqué les accusations de "gestion opaque" du fonds, des 2,5 millions d'euros qui lui étaient alloués et de ces bénéficiaires.

"On parle de lutte contre la radicalisation. La liste des projets était gardée pour leur propre sécurité. Elle a été révélée dans un média et les associations affirment elles-mêmes avoir été dûment contrôlées !", assure la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire.