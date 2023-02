Affaire du lait contaminé : Lactalis convoqué jeudi en vue d'une éventuelle mise en examen

Le jour de vérité. Plus de quatre ans après l'ouverture d'une information judiciaire, notamment pour tromperie et blessures involontaires, Lactalis et Celia Laiterie de Craon sont convoqués ce jeudi 16 février au tribunal de Paris. Un représentant des deux sociétés va devoir répondre aux questions d'un juge du pôle santé publique du tribunal judiciaire de Paris. Le tout en vue d'une éventuelle mise en examen après la contamination aux salmonelles de laits infantiles ayant touché des dizaines de nourrissons, fin 2017.

"L’ensemble des collaborateurs et des dirigeants du groupe Lactalis a pleinement conscience des épreuves vécues par les familles dont les enfants ont été malades et souhaite que les raisons de cette intoxication soient pleinement éclairées", a commenté le groupe, assurant coopérer "en toute transparence avec les autorités judiciaires".