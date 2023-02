Affaire du petit Grégory : Albert Villemin, son grand-père, est décédé à l'âge de 92 ans

L'affaire Grégory est un des dossiers les plus énigmatiques de l'histoire criminelle en France. Sur fond de jalousies familiales illustrées par les messages anonymes d'un mystérieux "corbeau", les enquêteurs s'étaient d'abord orientés vers Bernard Laroche, un cousin du père. Inculpé d'assassinat et écroué, il avait été remis en liberté, mais tué par le père de l'enfant, Jean-Marie Villemin.

Monique et Albert Villemin avaient été entendus comme témoins à leur domicile lorsque l'affaire Grégory avait été relancée en juin 2017. Marcel Jacob, grand-oncle de Grégory, et sa femme, Jacqueline, avaient été mis en examen à cette époque pour "enlèvement et séquestration suivie de mort". Murielle Bolle, belle-sœur de Bernard Laroche qu'elle avait dénoncé en 1984 avant de se rétracter, avait aussi été mise en examen pour "enlèvement suivi de mort". Mais les trois procédures ont été annulées en mai 2018 pour vice de forme.