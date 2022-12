Affaire du "prédateur des bois" : un homme en garde à vue après des viols en série entre 1998 et 2008 en France

Il y a trois ans, l’affaire avait déjà été relancée. Le mardi 2 avril 2019, la Direction générale de la police nationale avait lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver ce kidnappeur et violeur en série. Deux portraits-robots, dont un actualisé vieillissant le suspect, avaient été réalisés par les services de police afin d’identifier cet homme. Le signalement donné alors faisait état d'un homme de type européen âgé d'une soixantaine d'années environ et mesurant entre 1m80 et 1m90. Il a le "regard acier" décrivaient les enquêteurs, notamment à cause de ses yeux bleus très clairs. En vain…

Huit ans plus tôt déjà, en 2011, des portraits-robots avaient été déjà diffusés alors que les gendarmes de la section de recherches (SR) de Paris et les policiers de la brigade de protection des mineurs (BPM) étaient à l’œuvre pour retrouver cet individu qualifié de "très dangereux". Un suspect avait été à cette époque interpellé et placé en garde à vue. Il avait été finalement laissé libre sans poursuite.