Affaire du "violeur de la Sambre" : Dino Scala fait appel de sa condamnation

Il aura attendu près d'une semaine pour annoncer sa décision. Jeudi, Dino Scala a fait appel de sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour des viols et agressions sexuelles en série commis entre 1988 et 2018. À l'issue de trois semaines d'audience, la cour d'assises du Nord avait reconnu coupable Dino Scala, surnommé "le violeur de la Sambre", de 54 des 56 faits de viols, agressions et tentatives d'agressions sexuelles pour lesquels il était jugé.

Il avait été condamné le 1er juillet à la peine maximale encourue, 20 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers.