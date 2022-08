Affaire Dutroux : qui est Michelle Martin, l'ex-femme du tueur et pédophile, bientôt libérée ?

Ils ont appris la nouvelle mardi et certains parents des victimes de Marc Dutroux ont vivement réagi. Le 28 août prochain, Michelle Martin, ex-femme et complice du tueur et pédophile belge sera totalement libre. Condamnée en 2004, Michelle Martin a été reconnue coupable d'avoir activement participé aux séquestrations par son ex-mari de six fillettes en 1995 et 1996, dont quatre sont mortes. Retour sur la vie de cette femme devenue complice d'un des plus grands prédateurs du XXe siècle.