Affaire Émile : équipes cynophiles, anthropologues... Qui sont les enquêteurs qui tentent de faire parler le Haut-Vernet ?

Deux jours après la découverte d'ossements du petit Émile, disparu en juillet 2023, les recherches se poursuivent dans le Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence). L'objectif des enquêteurs est de déterminer les causes, accidentelles ou criminelles, de la mort du garçon de deux ans et demi. Qui sont les dizaines de personnes actuellement présentes sur les lieux en quête d'indices ?

Des recherches toujours plus nombreuses près du Haut-Vernet. Deux jours après la découverte d'ossements à proximité du hameau alpin, et au lendemain de leur identification confirmant la mort du petit Émile près de neuf mois après sa disparition, l'heure est toujours à l'enquête dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ce lundi, des dizaines d'enquêteurs fouillent le site en quête d'indices pour expliquer la mort du petit garçon de deux ans et demi.

"Samedi, lorsque les premières découvertes ont été réalisées, la gendarmerie s'est mobilisée de manière massive pour bénéficier d'une expertise technique", souligne le Colonel Pierre-Yves Bardy, commandant de la gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence, lors d'un point presse (voir vidéo en tête de cet article). Depuis, "tous les moyens techniques ont convergé vers les Alpes-de-Haute-Provence." Actuellement, "des équipes cynophiles du centre national d'investigation" sont sur place, accompagnées "de chiens spécialisés dans la recherche de restes humains", précise-t-il. Leur objectif ? "Apporter un complément aux enquêteurs."

"La plus haute expertise au niveau international"

Comme indiqué à TF1 par la porte-parole de la gendarmerie Marie-Laure Pezant, des experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), situé à Pontoise (Val-d'Oise), ont aussi rejoint le Haut-Vernet. "L'IRCGN est venue très rapidement sur site et continue de travailler avec des anthropologues", fait savoir le Colonel Pierre-Yves Bardy. Ces derniers, experts des comportements humains, disposent d'une "technicité internationalement reconnue afin d'exploiter au maximum les traces et indices susceptibles d'être retrouvés".

"C'est un travail extrêmement fin et pointu", insiste le Colonel, sans divulguer de nouvelles informations sur une affaire aux multiples hypothèses. "C'est pour cela que nous faisons venir les meilleurs, avec la plus haute expertise au niveau international. Ils présentent également des techniques très avancées de virtualisation des scènes de découverte, à la pointe de la technologie."

La zone de recherche, elle, a été bouclée aussi longtemps que nécessaire. "Un dispositif de contrôle de zone très élaboré a été mis en place afin d'éviter que des randonneurs ou des personnes qui n'ont pas à venir polluer les sites y accèdent", précise le commandant de la gendarmerie des Alpes-de-Haute-Provence. Des postes fixes et des unités mobiles ont été déployés. "L'objectif est de permettre aux enquêteurs de travailler dans les meilleures conditions possibles."