Affaire Estelle Mouzin : de nouvelles fouilles prévues dans les Ardennes

Me Didier Seban, avocat de la famille d'Estelle Mouzin, et Me Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, doivent se rendre sur place lundi après-midi. Pour ces nouvelles fouilles, les enquêteurs doivent cette fois s'appuyer sur une cartographie des sols, selon une source proche du dossier.