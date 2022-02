Affaire Fiona : Cécile Bourgeon, témoin assisté pour des violences sur son autre fille

L'avocat de Cécile Bourgeon a indiqué jeudi que sa cliente avait été placée sous le statut de témoin assisté dans l'affaire chargée de juger les violences commises à l'encontre de la sœur de Fiona, confirmant une information du quotidien régional La Montagne.

Le père de Fiona, disparue en 2013, Nicolas Chafoulais, avait porté plainte contre Cécile Bourgeon et son compagnon Berkane Makhlouf, après que des hématomes avaient été constatés sur la petite fille, alors âgée d'un an et demi, lors de l'arrestation du couple. Une information avait été ouverte pour "violences volontaires par ascendant sur mineur de 15 ans".