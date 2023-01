Affaire Péchier : l'anesthésiste mis en examen pour empoisonnement peut retravailler comme simple médecin

Son contrôle judiciaire lui interdisait jusqu'à présent d'exercer. L'anesthésiste Frédéric Péchier, mis en examen à Besançon pour 24 empoisonnements et soupçonné de huit autres, pourra à nouveau pratiquer la médecine, à l'exception de sa spécialité qui lui reste "interdite", a annoncé, ce mercredi 11 janvier, le parquet général de Besançon.

C'est toutefois le Conseil de l'ordre des médecins qui devra décider in fine si Frédéric Péchier, qui nie les faits reprochés, pourra ou non de nouveau exercer, précise le parquet, relayant une décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon. Cette dernière a également "modifié le contrôle judiciaire auquel" Frédéric Péchier "est astreint depuis le 6 mars 2017, en supprimant l'interdiction de paraître" dans le Doubs, département où résident notamment ses enfants et où il pourra donc revenir, selon le parquet général.