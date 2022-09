Violences sexuelles dans le porno : trois hommes placés mardi en garde à vue

Mercredi 28 septembre, les rapporteures de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes présenteront à la presse leur rapport sur l'industrie de la pornographie.

Pendant plus de six mois, la délégation a mené des travaux sur l’industrie pornographique : des dizaines d’heures d’auditions, dont celle à huis clos de victimes de l’affaire dite French Bukkake, une analyse des contenus pornographiques disponibles en ligne aujourd’hui, le recueil de données chiffrées, le recours à une étude de législation comparée.

Les rapporteures entendent alerter le gouvernement et l’opinion publique sur les violences massivement perpétrées et véhiculées par et dans l’industrie pornographique, ainsi que sur les représentations sexistes, racistes, homophobes et inégalitaires que promeut aujourd’hui ce business mondial du sexe. Elles s’alarment tout particulièrement de l’accès facilité, démultiplié et massif des mineurs et des adultes à des contenus pornographiques de plus en plus violents et toxiques.