Affaire Hedi : certains arrêts maladie de policiers seront refusés partout en France

Hedi, 22 ans, a dû subir une amputation partielle de son crâne après un tir de LBD et des coups reçus alors qu'il était déjà blessé. L'un des quatre policiers mis en cause dans cette affaire a reconnu avoir procédé à un tir de LBD le soir où l'incident s'est produit. Placé en détention provisoire le 21 juillet dernier, cet agent de la BAC est toujours incarcéré. Pour marquer leur désaccord face à cette décision, certains agents se sont mis en arrêt maladie. D'autres ont répondu à l'appel du syndicat Unité SGP Police et ont fait valoir le "code 562", un jargon policier qui signifie qu'ils n'assument plus que les missions d'urgence et essentielles.