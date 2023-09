Affaire Hedi : le policier de la BAC remis en liberté après 40 jours de détention provisoire

Deux mois, jour pour jour, après les faits et un peu plus d'un mois après la mise en examen de quatre policiers et le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux, l'affaire dite "Hedi" a connu ce vendredi un nouveau tournant. Après 40 jours de détention provisoire, le fonctionnaire de la BAC, auteur du tir de LBD qui a blessé le jeune homme de 22 ans dans la nuit du 1er au 2 juillet à Marseille et qui a passé 40 jours derrière les barreaux, a été remis en liberté, a appris de plusieurs sources LCI-TF1 confirmant une information d'ACTU17.

"Mon client a été remis en liberté sous contrôle judiciaire ce matin à l’issue d’une demande de remise en liberté déposée le 30 aout. Il a fait confiance à la Justice. Il s’est expliqué sur les faits et sur les circonstances d’engagement du tir LBD démontrant usage sur un individu hostile, possiblement menaçant et porteur d’une capuche. Il voulait protéger l’intégrité physique de ses collègues. Il estime avoir fait son devoir dans l’exercice de ses fonctions de policier dans un contexte d’insurrection exceptionnelle. Les investigations vont se poursuivre et déterminer si le tir de LBD est à l’origine d’une des lésions", déclare ce vendredi midi à LCI-TF1 Me Pierre Gassend, avocat du policier.