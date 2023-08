Affaire Hedi : le syndicat Alliance "sous le choc" après le maintien en détention d'un policier

Le représentant syndical entend continuer à soutenir les quatre policiers mis en examen mais indique ne "toujours pas" comprendre "la place de ce policier en détention provisoire avant un jugement".

"On n'est pas au-dessus des lois, mais on n'est pas en dessous, on considère que ce placement en détention n'était pas justifié pour permettre la poursuite des investigations", a-t-il ajouté. "Les policiers sont responsables, les policiers ne sont pas des délinquants", a encore martelé Sébastien Gréneron.