Affaire Bouthier : six collaborateurs de l'ex-patron d'Assu 2000 inculpés au Maroc

L'affaire Bouthier prend une dimension internationale. Six collaborateurs de l'ex-patron français, incarcéré en France pour "viols sur mineure", ont été traduits devant un juge d'instruction au Maroc. Cinq d'entre eux placés en détention. En cause ? Des plaintes recueillies sur place pour "harcèlement sexuel" à Tanger, selon les avocates des plaignantes.

Six jeunes Marocaines avaient déposé une plainte à la mi-juin dans cette grande cité portuaire du nord du Maroc contre l'ex-PDG du groupe Assu 2000. Ce dernier est accusé de "traite d'êtres humains", "harcèlement sexuel", "attentat à la pudeur" et "violences verbales et morales", selon Me Karima Salama, l'avocate de l'une des plaignantes. Les six suspects - cinq Marocains, dont deux femmes, et un Français - sont accusés "d'avoir recruté et d'avoir préparé psychologiquement les filles pour la venue du patron", a expliqué vendredi l'avocate. Les faits présumés se sont produits entre 2018 et avril 2022 dans des succursales du groupe d'assurances français, implantées dans cette ville.