Affaire Bouthier: une enquête ouverte pour "abus de biens sociaux", "recel" et "blanchiment en bande organisée"

Il dort en prison depuis le 21 mai et fait à nouveau l'actualité. Déjà mis en examen et placé en détention provisoire, depuis le 21 mai, pour "traite des êtres humains" à l'égard de mineur, "tentative, viols sur mineure de plus de 15 ans", "recours à la prostitution d'un mineur" et "agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans", Jacques Bouthier est de nouveau dans le viseur de la justice.

Le parquet de Paris a indiqué à TF1info, ce lundi, qu"une enquête a été ouverte le 12 mai 2022 des chefs 'd'abus de biens sociaux', 'recel' et 'blanchiment en bande organisée'." Les enquêteurs cherchent notamment à vérifier si l'ancien patron du groupe de courtage en assurances Assu 2000 a pu se servir des fonds de sa société pour financer ses activités criminelles. Les investigations ont été confiées à la brigade financière.