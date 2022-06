Affaire Bouthier : une nouvelle enquête ouverte pour harcèlement sexuel

L'ancien dirigeant, dont le patrimoine est estimé à 160 millions d'euros, est déjà mis en examen et placé en détention provisoire, depuis le 21 mai, pour "traite des êtres humains" à l'égard de mineur, "tentative, viols sur mineure de plus de 15 ans", "recours à la prostitution d'un mineur" et "agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans".

Une enquête a également été ouverte des chefs "d'abus de biens sociaux", "recel" et "blanchiment en bande organisée". Depuis le 21 mai dernier, Jacques Bouthier est en détention provisoire.