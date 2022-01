Affaire Jean-Luc Lahaye : la mère d'une des plaignantes mise en examen

Lundi, la fille du chanteur aujourd'hui âgé de 69 ans, a été mise en examen pour "subornation de témoins" dans cette enquête, soupçonnée d'avoir fait pression sur les plaignantes pour qu'elles se taisent.

La vedette des années 1980 a été mise en examen le 5 novembre dernier à Paris notamment pour "viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" après les dénonciations des deux jeunes femmes, nées en 1998 et 2000. Les faits allégués, qu'il conteste, auraient débuté en 2013. Déjà condamné pour des infractions avec des mineurs en 2007 et 2015, il a été placé en détention provisoire.