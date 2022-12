Disparition de Delphine Jubillar : pourquoi une reconstitution des faits a lieu ce mardi

"Il nous est apparu important, au bout d’un an et demi d’incarcération de Cédric Jubillar, de savoir ce très exactement ce qu’on lui reproche d’avoir fait cette nuit-là. Expliquez-nous quand, comment, de quelle façon, avec quel timing, et de quelle manière cet homme a pu faire disparaître le corps de sa femme en moins de 4 heures", déclare Me Emmanuelle Franck, l’un des conseils du suspect à TF1.

Mourad Battikh, avocat des proches de Delphine Jubillar, attend, lui aussi, comme ses clients, des réponses. Tous gardent l’espoir que Cédric Jubillar, une fois chez lui dans sa maison de Cagnac-les-Mines, se livre enfin. "On attend qu’il se passe un déclic. On peut imaginer que revenir dans les lieux au bout d’un an, ça peut susciter quelque chose, un sentiment, une émotion, un émoi qui peut être le fera parler, lui fera dire des choses qu’il n’a jamais dites jusque-là", souligne l'avocat au micro de notre rédaction.