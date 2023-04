ENQUÊTE - "Il avait complètement une double vie" : Cédric Jubillar, une personnalité complexe

Cela fait plus de deux ans que les enquêteurs cherchent à percer son mystère. Qui se cache derrière le visage de Cédric Jubillar, mis en examen pour homicide volontaire et écroué depuis juin 2021, après la disparition de sa femme Delphine ? Un mari effondré ou un coupable ? Les psychologues qui l'ont interrogé parlent d'un homme "arrogant", "impulsif", "séducteur", marqué par des "abandons et rejets successifs". De son ancienne famille, à son collègue de travail et ses amis, le JT de TF1 a rencontré ceux qui l'ont côtoyé de près pour tenter de cerner cette personnalité complexe.