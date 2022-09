Affaire Jubillar : et si le téléphone de Delphine n'avait jamais quitté la maison ?

Contacté par notre rédaction, Me Alary, l'un des avocats de Cédric Jubillar, s'étonne que cette expertise soit comme révélée "comme par hasard", quelques jours après que les avocats ont déposé une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubillar et à trois jours de son nouvel interrogatoire devant les juges d'instruction prévu le 23 septembre. "Tout est calculé, c'est de la manipulation et c'est ainsi", dénonce-t-il. "Sur le fond, qu'apporte cette expertise ? Rien. D'une part, l'expert émet des réserves, il conclut sous réserve. Il nous dit que le téléphone est dans la maison des Jubillar, ou peut-être à proximité de la maison. On sait depuis le premier jour que le dernier bornage de Delphine Jubillar est sur le relais de Cagnac-les-Mines, à proximité de la maison".