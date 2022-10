Affaire Jubillar : la date de la reconstitution pas encore connue

Me Franck a précisé que la défense de Cédric Jubillar avait "demandé avec beaucoup de force cette reconstitution car on aimerait savoir quel est le scénario de l'accusation (...), pour le moment on ne sait pas trop contre quoi se défendre".

Selon une source judiciaire, "la reconstitution sera soit annulée, soit plus vraisemblablement fixée à une autre date".