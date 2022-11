Affaire Jubillar : la reconstitution de la disparition de Delphine aura lieu le 13 décembre

Le principal suspect se dit innocent et a plusieurs fois demandé sa remise en liberté. L'une de ses avocats, Me Emmanuelle Franck, a précisé que la défense de Cédric Jubillar avait "demandé avec beaucoup de force cette reconstitution car on aimerait savoir quel est le scénario de l'accusation (…), pour le moment on ne sait pas trop contre quoi se défendre". Le mari devrait être extrait de sa maison d'arrêt pour être confronté au scénario de la disparition de sa femme, selon La Dépêche du Midi.