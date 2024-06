Le procureur de la République de Mont-de-Marsan (Landes) a annoncé que la procédure visant Kendji Girac était classée sans suite. Le 22 avril dernier, le chanteur de 27 ans avait été grièvement blessé par balle au thorax alors qu'il se trouvait dans sa caravane. L'enquête a conclu que l'artiste, qui avait voulu simuler un suicide, était l'auteur du coup de feu.

Il ne sera pas poursuivi par la justice. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a annoncé, ce lundi 24 juin, que la procédure visant Kendji Girac était classée sans suite. Le 22 avril dernier, le chanteur de 27 ans avait été blessé par balle au thorax alors qu'il se trouvait dans sa caravane à Biscarrosse (Landes). Transporté d'urgence à l'hôpital, il avait affirmé qu'il était l'auteur du coup de feu et qu'il voulait "simuler un suicide".

Les expertises menées confirment que l'artiste est bien l'auteur du tir. Des "analyses portant sur la recherche de résidus de tir [...] ont mis en évidence une concentration massive de poudre sur les vêtements de M. Girac", écrit le procureur Olivier Jeanson, ajoutant : "Il est établi que le tir a été provoqué volontairement par M. Girac lui-même."

Un geste aggravé par la prise de stupéfiants

Il confirme que les vêtements de sa compagne et mère de leur fille, Soraya Miranda – qui a toujours affirmé de ne pas être l'auteure du coup de feu – "ne font apparaître que des traces résiduelles, compatibles avec sa présence dans une autre pièce de la caravane, à distance du tir".

Le procureur précise que le geste de Kendji Girac est mis "exclusivement sur le compte de son état d'alcoolisation avancée, aggravée par la prise de stupéfiants". Le chanteur maintient qu'il ignorait lors du déclenchement du tir "que des munitions se trouvaient dans le chargeur".

Il nie avoir voulu faire pression sur sa compagne

Alors que l'artiste aurait pu être poursuivi pour détention d'arme et consommation de stupéfiants, le procureur s'est montré indulgent car le chanteur "ne présente aucun antécédent judiciaire et qu’il a par ailleurs pu mesurer la gravité de ces infractions qui ont contribué aux blessures qu'il s'est infligées". En échange de l'abandon des poursuites pénales, il a été demandé à Kendji Girac de verser une somme à une association d'aide aux victimes et de s'engager à suivre "une prise en charge sanitaire pendant six mois".

Si de nombreuses voix s'étaient élevées pour dénoncer un chantage psychologique sur sa compagne, l'infraction de "violences à caractère psychologique" n'a pas été retenue par le procureur, Kendji Girac ayant assuré qu'il "n'avait pas conscience de ce qu'il faisait avec cette arme et qu'il n'avait donc pas voulu faire pression sur sa compagne". Celle-ci a également indiqué qu'elle ne s'estimait pas victime de violences.