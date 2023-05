Mort de Leslie et Kevin : soupçonné d'un projet de vengeance, le père de Kevin en garde à vue

Nouveau volet dans l'affaire de l'assassinat de Kevin et Leslie. Mercredi 3 mai, le père de Kevin - Guy Trompat - a été placé en garde à vue, selon une déclaration du parquet de Niort, confirmant ainsi une information du Parisien évoquant une possible affaire de vengeance. De son côté, le procureur n'a pas précisé quel était le motif de la garde à vue.

Selon les premiers éléments, il s'agit a priori d'une affaire parallèle à l'enquête menée par le parquet de Poitiers sur les "disparus des Deux-Sèvres", Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, retrouvés morts en Charente-Maritime les 3 et 4 mars, après trois mois d'incertitude. Dans ce dossier, cinq jeunes hommes ont été mis en examen, notamment pour "assassinats", et placés en détention provisoire.

Selon le journal francilien, la nouvelle enquête préliminaire a été ouverte après la réception par le parquet de Niort d'informations selon lesquelles Guy Trompat "chercherait à recruter des détenus pour éliminer en prison les responsables du meurtre de son fils". Pour atteindre cet objectif, le père de Kevin aurait promis 100.000 euros à ceux qui parviendraient à s'en prendre aux suspects. Interrogé sur ces éléments, le procureur de Niort, Julien Wattebled, a simplement indiqué qu'il "donnerai(t) plus de détails" jeudi.