Affaire Leslie et Kevin : un appel à témoins pour retrouver le chien de la jeune femme

La septuagénaire justifie sa détermination en ces termes : "On veut finaliser ce chapitre, on a besoin de le savoir où est Onyx". Elle indique également à nos confrères être connectée presque en permanence sur les réseaux sociaux pour trouver le moindre indice, la moindre nouveauté sur l'affaire. Comment fait-elle pour tenir ? "Je tiens parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de la colère, j'ai juste la rage" explique-t-elle.

En avril, l'un des cinq individus interpellés dans cette affaire a indiqué aux gendarmes qu'Onyx était en Dordogne. Selon les informations du Parisien, les auteurs présumés des deux meurtres auraient tenté de tuer le chien en l'empoisonnant avec des boulettes de bœuf mélangées à de la mort aux rats puis avec un avec un fusil de chasse. Mais le suspect chargé de cette mission a expliqué qu'il n'avait pu l'accomplir, et qu'il avait amené l'animal en Dordogne où il dit l'avoir relâché. "Il ne peut plus être en errance au bout de six mois, mais quelqu'un l'a peut-être recueilli et n'a pas fait le rapprochement", commente la grande-tante de Leslie.

Si Onyx était retrouvé mort, la famille souhaite récupérer sa dépouille pour l'enterrer à côté de Leslie. Onyx est un croisé staff-malinois. Il est castré mais il n'est pas tatoué ou pucé.

Toute personne ayant des informations au sujet de ce chien est invitée à contacter le 17.