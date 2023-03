Affaire Maddie : le compte Instagram de la jeune Allemande prétendant être la fillette britannique désactivé

Le compte de celle que l'Allemande a désignée comme étant sa "porte-parole", Fia Johansson, est en revanche toujours actif. Cette femme, qui se présente elle-même comme "docteure en psychologie" et ancienne "médium, hypnothérapeute clinique et guérisseuse holistique", a confirmé, sur celui-ci, que Julia ne peut plus utiliser son compte. Selon elle, il n'a pas été désactivé "de manière permanente", mais est seulement "suspendu". En cause, des signalements d'internautes qui ont cherché à faire fermer le profil, selon elle : "Des haters ont signalé son compte et répandu des mensonges." Le réseau social "est en train de mener des investigations" à ce sujet, a affirmé cette "porte-parole".