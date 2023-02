"Mensonges et manipulation" : les proches de la jeune Allemande prétendant être Maddie sortent du silence

"Je peux vous prouver que je ne délire pas, (...) que je ne suis pas folle", se défend de son côté Julia sur son compte Instagram. Quant à l'acte de naissance fourni par sa famille, elle "a de sérieux doutes", estimant qu'il "pouvait être falsifié", a déclaré sur le réseau social Fia Johansson, désignée comme sa "porte-parole" par l'Allemande.

Cette femme, qui se présente elle-même comme "docteure en psychologie" et ancienne "médium, hypnothérapeute clinique et guérisseuse holistique", affirme que Julia ne compte pas s'arrêter là : elle souhaite désormais attaquer ses parents en justice, pour obtenir une ordonnance les obligeant à se soumettre à un test ADN. "Quand je lui parle, elle pleure et dit : 'J'ai juste besoin de comprendre la vérité, tout ce que je veux, c'est que mon père et ma mère fassent le test ADN avec moi'", a déclaré la porte-parole à la chaîne télévisée australienne 7News. "S'ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes, alors nous devons aller au tribunal."