Nordahl Lelandais surpris en plein ébat sexuel lors d'un parloir en prison

Nordahl Lelandais fait encore parler de lui. Ce jeudi 28 avril, les agents pénitentiaires de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère, auraient surpris le détenu en plein acte sexuel avec une nouvelle visiteuse lors d'un parloir classique. Et ce, alors que la relation aurait été nouée après la dernière condamnation criminelle de l'ancien maître-chien.

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, qui rapportent les faits, la partenaire féminine de Nordahl Lelandais serait Parisienne. Il s'agissait du premier parloir accordé par la justice aux deux individus, en contact depuis moins de quatre mois. "Elle a entretenu une correspondance soutenue avec l’intéressé avant de faire les démarches de demande de permis : celui-ci a été octroyé par la direction de l’établissement au vu de l’avis favorable issu de l’enquête préfectorale", a expliqué la direction de la prison, auprès de la presse locale.

Plusieurs agents pénitentiaires seraient alors intervenus quelques instants seulement après le début de la rencontre. En effet, selon le Dauphiné Libéré, le permis délivré par la prison iséroise était "classique" et non "conjugal". Ce dernier ne pouvant être obtenu que lorsqu'un lien officiel existe entre le prisonnier et le visiteur (ou la visiteuse, en l'occurrence). Résultat : les faits ont été qualifiés "d'exhibition sexuelle" par la direction de la prison.