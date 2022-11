Affaire Bonfanti : la résolution du cold case, "un soulagement et un coup dur" pour les proches de la victime

C'est le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, qui a communiqué sur le dossier lundi en fin de journée. "Le juge d'instruction en charge de l'affaire Bonfanti a reçu ce jour de l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale le résultat de l'expertise ADN effectuée sur le crâne retrouvé lors des fouilles du 26 octobre 2022. Le profil génétique retrouvé correspond à celui de Marie-Thérèse Bonfanti", a annoncé le magistrat à la presse.

"Lundi, mon avocat Me Boulloud m'a appelé et m'a dit : 'C'est bien le crâne de votre sœur Marie-Thérèse', témoigne Eugène Saia, frère de la victime, pour TF1info. Nous n'avions que peu de doutes depuis que nous savions qu'un crâne de femme avait été retrouvé à Bussière (en Isère, Ndlr) en octobre dernier, mais nous gardions un peu d'espoir. Cette annonce a été à la fois un soulagement et un coup dur. Ma sœur a été 'retrouvée', mais elle est morte, maintenant, c'est sûr".

Marie-Thérèse Bonfanti, âgée de 25 ans et mère de deux enfants, avait disparu le 22 mai 1986 alors qu'elle distribuait des journaux à Pontcharra (Isère). Un homme, qui habitait à proximité à l'époque, avait été soupçonné puis relâché et l'enquête s'était soldée par un non-lieu en novembre 1987. Depuis, la famille s'est battue pour connaître la vérité. En mai dernier, le suspect pointé du doigt il y a plus de 30 ans a été de nouveau interpellé et placé en garde à vue. Face aux enquêteurs et confronté à ses contradictions, Yves Chatain, 56 ans, a fini par reconnaître avoir tué Mme Bonfanti. Il a été mis en examen et écroué.