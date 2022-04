Affaire Mila : six personnes comparaissent pour "menaces de mort"

C'est elle qui avait annoncé, la semaine dernière, la tenue de ce procès. Sur Twitter, Mila écrivait :"J’ai donné rendez-vous au tribunal à ceux qui ont menacé de me tuer de leurs propres mains au nom d’Allah s’ils me croisaient, et à tous les autres." Ces lundi 11 et mardi 12 avril à 13h30, six hommes et femmes âgés de 19 à 39 ans sont jugés pour avoir publié sur le même média social des messages de haine et appels au meurtre à l'encontre de la jeune femme aujourd'hui âgée de 19 ans et cible de harceleurs depuis sa publication d'une vidéo polémique sur l'islam.

Sur les six prévenus, figurent quatre femmes, dont trois mères de famille. Tous comparaissent devant le tribunal judiciaire de Paris pour "harcèlement moral en ligne" et "menaces de mort". Un des prévenus aurait dû être jugé en juin dernier, mais avait bénéficié alors d'un vice de procédure. Les tweets incriminés avaient été publiés à la fin de l'année 2020.