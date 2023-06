Enquête autour du patron du PSG : la mairie de Rachida Dati et deux ténors du barreau perquisitionnés

Ces opérations, menées par des policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO), ont lieu dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin janvier. En cause : des accusations envers Nasser Al-Khelaïfi de la part d'un lobbyiste franco-algérien, Tayeb Benabderrahmane. Cet homme de 42 ans affirme avoir été incarcéré en 2020 pendant six mois et torturé. Il prétend avoir ensuite été assigné à résidence dans un hôtel avec interdiction de quitter le territoire et finalement autorisé à en partir en novembre de la même année, après avoir signé un protocole de confidentialité dans lequel il s'engageait à ne pas divulguer des documents "sensibles" sur Nasser Al-Khelaïfi.

Il pourrait s'agir de vidéos intimes du patron du PSG avec sa maîtresse et de conversations contenues dans un téléphone lui ayant appartenu avec Jérôme Valcke (Fifa) et l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, liées à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar ou à l'attribution de droits TV, selon une note de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN).