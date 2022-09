Affaire Hulot : l'enquête pour viol et agression sexuelle sur mineur classée sans suite

Les faits, remontant à 1989, sont prescrits. L'enquête, ouverte le 26 novembre 2021 pour viol et agression sexuelle sur mineur visant l'ancien ministre Nicolas Hulot, a été classée sans suite, du fait de l'acquisition de la prescription de l'action publique, a affirmé le parquet de paris à LCI ce lundi 12 septembre.

L'enquête avait été ouverte après la diffusion d'un documentaire dans "Envoyé spécial", dans lequel six femmes accusaient Nicolas Hulot de violences sexuelles qui auraient eu lieu entre 1989 et 2001. L'une d'elle était mineure à l'époque des faits qu'elle dénonçait, poussant le parquet à lancer des investigations, afin notamment de vérifier qu'il n'existait pas d'autres victimes mineures.

Nicolas Hulot, aujourd'hui âgé de 67 ans, avait nié catégoriquement les accusations et avait annoncé quitter "définitivement" la vie publique, pour protéger ses proches et sa Fondation des retombées d'un "lynchage". "Nous n'avons aucun commentaire à faire au sujet de cette décision attendue de classement sans suite d'une plainte prescrite et contestée", ont réagi auprès de l'AFP les avocats de l'ex-animateur de télévision.