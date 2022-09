Affaire Raddad : audience de la dernière chance pour obtenir un procès en révision

C'est l'une des plus célèbres affaires criminelles françaises. Et elle pourrait connaître un rebondissement inédit. Omar Raddad va-t-il avoir le droit à un nouveau procès ? Vingt-huit ans après la condamnation de l'ancien jardinier pour le meurtre de Ghislaine Marchal, son avocate, Me Sylvie Noachovitch, va plaider, jeudi 15 septembre, pour obtenir une révision du procès.

À l'issue de sa plaidoirie, la commission d'instruction de la Cour de révision, qui avait ordonné le 16 décembre un complément d'information, décidera si elle juge la requête irrecevable ou si elle saisit la Cour, laquelle aura le dernier mot sur l'organisation d'un nouveau procès, un événement rarissime en France. "C'est vraiment la dernière chance pour Omar Raddad", a déclaré avant l'audience à l'AFP Me Noachovitch, après le rejet en 2002 d'une première requête en révision déposée par la défense.