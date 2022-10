Affaire Omar Raddad : sa deuxième requête en révision rejetée

Ghislaine Marchal avait été retrouvée morte à 65 ans dans la chaufferie de sa propriété de Mougins (Alpes-Maritimes) le 24 juin 1991. Deux inscriptions accusatoires en lettres de sang - "Omar m'a tuer" et "Omar m'a t" - avaient été découvertes sur deux portes. Une faute de conjugaison qui a placé l'affaire parmi les dossiers criminels les plus célèbres et controversés de France.

Dans des notes de 2019 et de 2020, l'expert en génétique révélait l'importance d'un des quatre ADN masculins inconnus, présent en de nombreux endroits et particulièrement sur l'inscription "Omar m'a t", seul ou mélangé avec le sang de la victime. L'expert favorisait l'hypothèse d'un dépôt de l'ADN lors des faits et non d'une "pollution" ultérieure, notamment par les enquêteurs. En d'autres termes, ces traces génétiques auraient pu être déposées par l'auteur de l'inscription, qui ne serait alors pas Ghislaine Marchal mais potentiellement le véritable meurtrier, estiment les avocats de l'ancien jardinier.