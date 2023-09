Après la garde à vue de la journaliste Ariane Lavrilleux, un ex-militaire mis en examen

Selon les informations du parquet de Paris transmises à TF1/LCI, la section des affaires militaires et des atteintes à la sûreté de l’État du parquet de Paris a ouvert contre X, le 21 juillet 2022, une instruction judiciaire des chefs de détournement de secret de défense nationale par son dépositaire, divulgation de secret de défense nationale par son dépositaire, appropriation d’un secret de défense nationale, divulgation de secret de défense nationale et révélation d’information permettant de découvrir l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité d’agent de renseignement, son identité réelle ou son appartenance à un service de renseignement.

L'ex-militaire mis en cause a été déféré devant les juges d'instruction saisis le 21 septembre dernier, à l'issue de sa garde à vue. Il a été mis en examen des chefs de détournement et divulgation du secret défense nationale par son dépositaire ainsi que violation du secret professionnel. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il encourt jusqu'à 7 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende.