Affaire Palmade : en raison de son état de santé, sa détention provisoire commence à l'hôpital

Outre cette affaire, dans laquelle il est mis en examen pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale", l'humoriste est également visé par des investigations sur la détention d'images pédopornographiques, lancées après un signalement effectué auprès de la police. Son domicile parisien et sa maison de Seine-et-Marne ont été perquisitionnés, et du matériel informatique a été saisi.