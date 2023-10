Affaire Palmade : trois dealers présumés de l'humoriste jugés le 20 novembre

Ils ont 21, 22 et 31 ans. Trois hommes soupçonnés d'avoir fourni des stupéfiants à Pierre Palmade avant son accident en février sous emprise de cocaïne et drogues de synthèse, ont été interpellés cette semaine et placés en garde à vue, selon des sources proches du dossier. Ceux-ci vont être jugés en correctionnelle à Melun (Seine-et-Marne) le 20 novembre 2023.

Cette procédure, visant trois suspects intervient à la suite d'une enquête annexe, sans lien avec l'accident, précisent ces mêmes sources, confirmant une information du Parisien.