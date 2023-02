Affaire Palmade : une ou plusieurs personnes se sont introduites au domicile de l'humoriste lundi

Outre Pierre Palmade, trois personnes ont été gravement blessées dans l'accident survenu vendredi dernier, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé. Le pronostic vital de la femme et de l'enfant était toujours engagé lundi soir. Celui du troisième blessé grave, le père de l'enfant, n'était plus engagé, selon une source proche du dossier.

L'avocat de ces victimes et de leur famille, Me Mourad Battikh, doit tenir ce mardi à 17 heures, à son cabinet parisien, une conférence de presse pour, a-t-il dit, expliquer "ce qu'il s'est passé pour eux", "donner des nouvelles de leur état de santé" et dire "ce qu'ils attendent de la justice".

Les jours du comédien et metteur en scène de 54 ans ne sont plus en danger. Il doit être entendu par les enquêteurs dès que son état de santé le permettra.