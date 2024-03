Affaire Grégory : 40 ans d'enquête en dix dates

À la demande des époux Villemin, parents du petit Grégory, assassiné en 1984, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon a réclamé, mercredi 20 mars, des expertises complémentaires en matière d'ADN et de reconnaissance vocale. TF1info revient, en dix dates, sur près de 40 ans d’enquête et de rebondissements.

Nouvelle étape dans l’affaire Grégory Villemin, du nom de ce petit garçon de 4 ans retrouvé mort dans les Vosges, le 16 octobre 1984. Cette semaine, la justice a ordonné de nouvelles expertises ADN dans le cadre de cette affaire, à la demande des parents du garçonnet. Retour sur cette vaste affaire dont les rebondissements continuent de rythmer l'actualité.

16 octobre 1984 : l'assassinat du petit Grégory

Le corps de Grégory Villemin, 4 ans, est découvert dans les eaux glacées de la Vologne (Vosges). Il a les pieds et les mains liés par des cordelettes, et son bonnet est rabattu sur son visage. Une alerte disparition avait été déclenchée quelques heures auparavant.

Le lendemain, Jean-Marie Villemin, père du petit Grégory, reçoit une lettre anonyme. "J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance pauvre con !", peut-on lire dans la missive. Les enquêteurs découvrent alors une série de lettres et appels, contenant des menaces et des insultes, reçus par les parents de Grégory au cours des trois années précédentes.

5 novembre 1984 : la piste "Bernard Laroche", cousin du père

À partir des premières analyses, l'expert en écriture émet l'idée selon laquelle le corbeau pourrait être Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemin. Mais il faut du temps pour rendre des conclusions définitives.

Bernard Laroche et son épouse sont interpellés une première fois. Le couple est relâché dès le lendemain après-midi, les deux ayant pu fournir un alibi à l'heure du crime.

Mais début novembre, Bernard Laroche est mis en cause par sa belle-sœur Murielle Bolle qui, lors d'une garde à vue puis devant le juge d'instruction, l'accuse d'avoir enlevé l'enfant en sa présence. Suite à ces aveux, le juge Jean-Michel Lambert inculpe Bernard Laroche. Ce dernier est écroué à la prison Charles-III de Nancy.

29 mars 1985 : Bernard Laroche tué par le père de Grégory

Murielle Bolle, qui avait pourtant confirmé sa version aux gendarmes et au juge à de multiples reprises, se rétracte après l'arrestation de Bernard Laroche. Ce dernier est finalement libéré mais reste inculpé pour assassinat. Le même jour, Jean-Marie Villemin annonce son intention de le tuer devant plusieurs journalistes.

Pensant pourtant tenir le coupable, Jean-Marie Villemin décide de passer à l'acte. Il abat Bernard Laroche d'un coup de fusil.

5 juillet 1985 : la mère de Grégory inculpée comme possible corbeau

Le juge Lambert inculpe Christine Villemin pour assassinat et la place sous mandat de dépôt. Il s'appuie notamment sur des témoignages de collègues assurant avoir vu Christine Villemin au bureau de poste de Lépanges précisément au jour et à l’heure auxquels le corbeau a posté la lettre. En outre, des cordelettes identiques à celles entourant le petit Grégory ont été retrouvées dans la cave de la maison de famille.

Dans leurs prisons respectives, Christine et Jean-Marie Villemin entament une grève de la faim. Face au manque de motifs de mise en détention provisoire, la chambre d'accusation de Nancy finit par libérer Christine Villemin quelques jours plus tard. La cour d’appel de Dijon prononce finalement un non-lieu pour " absence totale de charges".

16 décembre 1993 : le père de Grégory condamné pour le meurtre de Bernard Laroche

Jean-Marie Villemin est condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, pour le meurtre de Bernard Laroche. Ayant purgé une partie de sa peine pendant sa détention préventive, il est relâché deux semaines après l’annonce du verdict.

Mai 2002 - juin 2004 : l'État condamné

En mai 2002, la cour d’appel de Versailles condamne l'État à verser 63.000 euros à Marie-Ange Laroche et Murielle Bolle en réparation d'une "inaptitude à remplir sa mission", soulignant un "manque total dans la maîtrise et dans la conduite de l'enquête et de l'instruction". Des critiques remontant jusqu'au supplément d'instruction mené à partir de 1987.

Le 28 juin 2004, l'État est de nouveau condamné, cette fois à verser 35.000 euros à chacun des parents de Grégory pour dysfonctionnement de la justice.

14 juin 2017 : mise en examen des époux Jacob

Le 14 juin 2017, Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory, ainsi que Ginette Villemin, tante de Grégory, sont mis en examen pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Trois mises en examen annulées pour des raisons de procédure, en mai 2018.

Quelques jours plus tard, Murielle Bolle est mise en examen, puis incarcérée. En l'absence de preuves, elle est remise en liberté sous contrôle judiciaire.

27 janvier 2021 : feu vert à de nouvelles expertises ADN

La Cour d'appel de Dijon accepte "la quasi-totalité" des demandes de nouvelles expertises génétiques formulées par les époux Villemin, notamment en recherche d'ADN de parentèle. Le principe : comparer une empreinte génétique avec d'autres susceptibles d'être issues de la même parenté.

11 octobre 2023 : un corbeau enfin identifié

Grâce aux expertises ADN menées plus de deux ans plus tôt, l’auteur d’une des lettres anonymes envoyées régulièrement à la famille Villemin avant et après le meurtre a été identifié. Il s'agit d'une femme déjà condamnée pour escroquerie. Elle reconnaît lors de son audition être l'autrice de la missive, niant toutefois toute implication dans l'homicide de Grégory Villemin.

21 mars 2024 : la justice ordonne de nouvelles expertises

La justice a ordonné "des expertises complémentaires". Une décision répondant "à des demandes d'actes de la partie civile", à savoir les parents du petit Grégory. Ces nouvelles expertises consisteront à comparer les ADN retrouvés sur le corps et les vêtements de Grégory et ceux des différents membres et proches de la famille du garçonnet.

La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Dijon a également demandé de procéder à une vérification de la faisabilité d'expertises vocales des enregistrements du corbeau. En outre, les ADN retrouvés sur certains courriers de ce dernier seront analysés lors de ces nouvelles expertises.