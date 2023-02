Accident de Pierre Palmade : l'autopsie du bébé ne permet pas de dire s'il est né vivant, une expertise complémentaire ordonnée

Mardi dernier, Me Battikh, avocat de la famille des victimes, avait expliqué que la jeune femme enceinte âgée de 27 ans et passagère dans le véhicule percuté "de plein fouet" par la Peugeot 3008 de Pierre Palmade avait été héliportée à l'hôpital après l'accident et qu'elle y avait eu un scanner. L'examen a mis en évidence "de multiples côtes cassées, des vertèbres abîmées, une entorse au cou" avait-il souligné.

Une césarienne avait été pratiquée par la suite. Sa petite fille qui devait naître le 14 mai prochain n'a pas survécu. "Nous attendons les rapports d'autopsie, les retours d'expertises qui nous diront si oui ou non l'enfant est né vivant. Mais d'après les informations que nous avons, l'enfant serait né vivant", avait ajouté Me Battikh soulignant qu'il y aurait un débat sur la qualification juridique en fonction des résultats des examens médicaux. L'autopsie réalisée n'a donc pas permis de le dire.

Si les expertises complémentaires indiquent que l'enfant n'était pas né vivant, l'avocat devrait probablement demander une contre-expertise.